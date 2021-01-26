Россиянам объяснили, когда стоит отложить прививку от коронавируса

После контакта с зараженным коронавирусом прививаться можно. Вакцинация не нанесет вреда, если у человека нет выраженной клинической картины. Это значит, что инфекция не размножается в дыхательных путях. От прививки стоит воздержаться при наличии симптомов заболевания.

Об этом в интервью газете «Известия» сообщил ученый-иммунолог, академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.

Если наличествуют признаки ОРЗ, есть температура 37,1 — 38 градусов, потеря обоняния, надо воздержаться от вакцинации. Лучше перенести ее на более поздний период.

«При потере обоняния надо повременить с прививкой даже при отсутствии других признаков заболевания. Я бы рекомендовал всем помнить, что разрешение или „допуск“ на вакцинацию должен давать врач, специалист по вакцинопрофилактике. Так что в любом случае самостоятельно решения приниматься не должны», — уточнил эксперт.

Тотолян разъяснил, что на фоне активной инфекции противопоказана любая вакцина. Она оказывает профилактическое, а не лечебное действие. В качестве терапевтических препаратов обе допущенные до массового применения российские вакцины не изучались.

«Исследования, которые проводились для регистрации, и пострегистрационные исследования были посвящены именно профилактическому действию вакцины, а не лечебному», — подчеркнул Арег Тотолян.

Если после вакцинации, но до формирования иммунитета человек попал под высокую вирусную нагрузку, он может заболеть.

«Отсрочить вакцинацию при признаках заболевания мы можем. Нужно помнить, что сразу иммунитет не развивается, сам факт инъекции еще не дает защиты. В случае введения вакцин „Спутник-V“ и „ЭпиВакКорона“ предусмотрено две инъекции с интервалом в три недели», — отметил Тотолян.

Он добавил, что общий срок наблюдения за вакцинированным составляет 42 дня. В это время необходимо соблюдать все меры предосторожности.

Эксперт призвал людей в возрасте 70-75 лет не идти по пути жесткой самоизоляции и прививаться. «Пересидеть» пандемию, дожидаясь коллективного иммунитета, по его мнению, могут только люди старше 90 лет. Противопоказанием к вакцинации являются хронические заболевания, которые есть у большинства из них.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова назвала предельным возрастом для вакцинации 80-85 лет. В более старшем возрасте она бессмысленна.