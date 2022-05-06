Россиянам объяснили, когда растет риск повторно заболеть COVID-19

Ослабление иммунитета увеличивает риск повторного заражения коронавирусом. В этой связи подъем уровня заражений COVID-19 в дальнейшем исключать нельзя. Об этом заявил РИА «Новости» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Иммунитет к вирусу не вечен, он постепенно ослабевает, и риск повторного инфицирования растет, и по этой причине роста заболеваемости в будущем исключать нельзя», — сказал эксперт.

Он также напомнил о регулярных мутациях вируса и периодической смене доминирующих штаммов. При этом утверждать, что после мутации вирус становится менее опасным, нельзя.

5 мая оперштаб по борьбе с распространением заболевания сообщил, что количество госпитализированных с коронавирусом россиян за сутки увеличилось на 132,3%. В больницы попали 3248 пациентов. Всего же за сутки выявили 5011 новых случаев COVID-19.