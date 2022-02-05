Россиянам объяснили, когда пора чистить организм от токсинов

Нутрициолог Ирина Писарева рассказала, в каких случаях необходимо очищать организм от токсинов. Об этом сообщило ИА Nation News.

«Если самочувствие начинает ухудшаться, болеть голова, появляется нехватка энергии, чувствуется постоянная усталость, исчезает настроение, появляются высыпания на лице, необходимо обратиться в медицинское учреждение к врачу», — рассказала врач.

Писарева отметила, что очистить организм от токсинов можно и в домашних условиях. Главное, делать это не чаще раза в год.

Врач рассказала, что для очищения организма нужно уменьшить количество тяжелой пищи и мяса. А лучше вообще исключить их на некоторое время, оставить в рационе только овощи, фрукты и продукты с большим количество клетчатки.