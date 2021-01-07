Россиянам объяснили, когда наступает лучший момент для прививки от ковида
Вирусолог пояснил, что тесты на наличие антител к коронавирусу сделаны с разной шкалой определения иммунитета. При этом у всех тестов есть «серая зона».
«Когда количество антител будет близко к „серой зоне“, тогда самое подходящее время для вакцинации. Тогда переболевание послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты», — рассказал Ura.ru экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор».
По словам Чепурнова, тест на антитела необходимо делать раз в полтора месяца, так как их количество в организме со временем сокращается. Он предупредил, что не стоит проходить вакцинацию с высоким титром антител. В этом случае прививка может быть просто неэффективной.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что на новогодних праздниках ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась. При этом она все еще продолжает быть напряженной.