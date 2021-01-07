Россиянам объяснили, когда наступает лучший момент для прививки от ковида

Лучше всего проходить вакцинацию от коронавируса переболевшим, когда количество антител достигает показателей «серой зоны». Об этом заявил научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Вирусолог пояснил, что тесты на наличие антител к коронавирусу сделаны с разной шкалой определения иммунитета. При этом у всех тестов есть «серая зона».

«Когда количество антител будет близко к „серой зоне“, тогда самое подходящее время для вакцинации. Тогда переболевание послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты», — рассказал Ura.ru экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор».

По словам Чепурнова, тест на антитела необходимо делать раз в полтора месяца, так как их количество в организме со временем сокращается. Он предупредил, что не стоит проходить вакцинацию с высоким титром антител. В этом случае прививка может быть просто неэффективной.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что на новогодних праздниках ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась. При этом она все еще продолжает быть напряженной.