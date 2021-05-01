Россиянам объяснили, какую головную боль нельзя терпеть

Головную боль можно терпеть до определенного порога, но только если у вас нет «красных флагов». Чтобы понять, насколько сильна головная боль, специалисты предлагают пациентам визуальную шкалу от 0 до 10 баллов.

«Ноль баллов — это отсутствие боли, а десять — это самая сильная боль, которая была в жизни конкретного человека. Если человек оценивает интенсивность боли 4-5 баллов, то человек может обойтись без обезболивающего, если больше, то мы советует принять анальгетик», — объяснил врач-невролог Александр Будик в беседе с радио Sputnik.

Однако, как предупредил врач, постоянный прием обезболивающего препарата может дать обратный эффект. По его словам, начинается лекарственно-индуцированная головная боль.

«В таком случае каждый прием обезболивающего вызывает новый приступ головной боли. Если человек в месяц принимает больше 15 таблеток анальгетиков, то это симптом, что таблетки сами по себе вызывают головную боль», — объяснил Будик.

Терпеть такую боль не нужно, подчеркнул врач. Он посоветовал обязательно идти к неврологу, чтобы специалист назначил другие лекарства. Помощь врача также необходима, если в анамнезе пациента есть так называемые «красные флаги», которые могут свидетельствовать о серьезных причинах появления боли.

«Если головная боль возникла впервые у человека старше 50 лет, если человека любого возраста раньше беспокоила головная боль, но она стала чаще и интенсивнее, если головная боль возникла у человека с хроническими заболеваниями, если головная боль сопровождается подъемом температуры, то эти симптомы требуют обращению к врачу», — отметил невролог, объяснив, что это и есть «красные флаги» головной боли.

По словам специалиста, они могут говорить о более серьезной причине, чем стандартное напряжение или мигрень.

Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала об опасных для здоровья последствиях работы в онлайн-режиме. По ее словам, из-за постоянных видеоконференций могут появляться боли в голове и раздражительность. Помимо прочего, человек может просыпаться утром уже уставшим. Из-за долгой работы перед компьютером бывают головокружения и идет кровь из носа.