Россиянам объяснили, какое средство поможет в борьбе с бессонницей

Чтобы бессонница больше не беспокоила, нужно избавиться от состояния тревожности, стрессов и перегрузок. Об этом рассказал врач-сомнолог Павел Кудин.

«Для улучшения сна можно делать все, что угодно. Пить ромашковый чай, травяной чай, вишневый сок, но на сам сон это все будет влиять очень мало, пока человек не решит самой главной проблемы — не избавится от тревожных состояний, стрессов и перегрузок, мешающих уснуть», — рассказал он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, нужно просто наладить режим пробуждения. Вставать и в выходные, и в будние следует в одно и то же время. Тогда с режимом пробуждения наладится режим сна. В результате никаких средств для улучшения сна будут не нужны.

Если даже после этого у человека проблемы со сном, то употребление валерьяны будет эффективнее, чем вишневый сок. Эксперт подчеркнул, что эффективность от пищевых добавок, чаев и соков вторична.

Ученые ранее заявили, что недостаток сна может привести к разрушению костной ткани. Из исследований следует, что существенное повышение вероятности переломов может наступить всего лишь после трех недель отсутствия нормального сна.