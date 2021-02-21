Россиянам объяснили, как защититься от нового птичьего гриппа

Чтобы уберечься от птичьего гриппа, нужно отказаться от дичи и не есть плохо обработанное мясо и сырые яйца. Об этом в беседе с телеканалом «МИР 24» заявил директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Если кто-то занимается охотой, они могут потенциально проконтактировать [с зараженной особью]. При путешествиях и посещении экзотических ресторанов [необходимо] стараться не употреблять сырое мясо птицы и сырые яйца, потому что они могут быть источниками заражения вирусом гриппа», — рассказал вирусолог.

По словам Викулова, контролирующие органы сейчас начали уделять особое внимание возможному распространению нового штамма птичьего гриппа. Они примут противоэпидемические меры и будут изучать мутировавший вариант.

«Будут секвенировать, сравнивать с эталонными и уже существующими вирусами и будут оценивать эффективность существующих методов диагностики и противовирусной терапии», — добавил ученый.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили первый в мире случай заражения человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А. Его нашли в организме нескольких сотрудников птицефабрики на юге страны, где в декабре 2020 года среди поголовья произошла вспышка.