Россиянам объяснили, как защитить кожу рук от пересыхания

Необходимость часто мыть руки и использовать антисептики вкупе с похолоданием негативно сказалось на состоянии кожи россиян. Сохранить ее здоровье поможет крем для рук, лучше всего — с максимально простым составом.

Врач-дерматолог Алексей Едемский рассказал в эфире радио Sputnik, как можно справиться с выпавшим на долю кожи испытанием.

«На кожу рук и всего тела отрицательно влияют минусовые температуры и центральное отопление в домах», — заметил специалист.

В помещении кожа сохнет из-за центрального отопления, на улице — из-за минусовых температур. Свою роль играет и частое мытье рук вместе с антисептической обработкой.

«Кожа постоянно находится в состоянии войны. Она постоянно пытается восстановиться, но это ей не удается, поскольку изо дня в день агрессивные среды наносятся на кожу рук», — подчеркнул дерматолог.

Он заметил, что от санитайзеров и других средств гигиены, которые нужны во время пандемии коронавируса, отказываться не стоит. Однако для сохранения здоровья кожи нелишним будет использовать крем для рук, причем плотный, по типу эмолентов.

«Учитывая, что кожа и так иссушена и повреждена, надо обращать внимание, чтобы состав крема был максимально простым», — заметил Едемский. Лишние компоненты в креме повышают вероятность аллергии, которой пересохшая и чувствительная кожа ответит на такое средство.