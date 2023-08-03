Здоровье 03 августа 2023, 22:43 Россиянам объяснили, как заметить симптомы булимии у детей Психолог Андрияничева: признаком булимии у ребенка можно считать прием слабительного

Читать 360tv в

Психолог Майя Андрияничева в разговоре с «Тульской службой новостей» рассказала, каким образом родители могут заметить у ребенка подросткового возраста признаки булимии или переедания.

По словам специалиста, прием ребенком мочегонных или слабительных препаратов на регулярной основе должен насторожить родителей. Это и будет первым призраком того, что у него булимия.

Реклама

Распознать переедание можно по тому, любит ли ребенок заедать стресс и волнение продуктами, содержащими быстрые углеводы — булочками, пирожными, печеньями.

Кроме того, переедание может быть связано с культурой потребления пищи в семье. Родителям нужно начинать с себя, добавила специалист.