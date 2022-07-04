Россиянам объяснили, как выявить рак на ранней стадии

Заведующий кафедрой Биохимии РУДН Вадим Покровский заявил, что благодаря самым простым тестам можно определить рак на ранней стадии. Об этом он сообщил изданию «ФедералПресс».

По словам специалиста, дети болеют раком достаточно редко, а вот у взрослых опухоли наиболее часто образуются в молочной железе, предстательной железе, легких, желудке и толстой кишке.

«Чтобы это на ранних стадиях выявить, существуют достаточно простые тесты, позволяющие это определить. Еще есть программы диспансеризации, которые были придуманы еще в Советском союзе — тогда еще не было современных методов диагностики», — сообщил ученый.

Он также добавил, что если добросовестно проходить ежегодную диспансеризацию, можно без проблем выявить любое отклонение в организме. Женщины после 35 лет в обязательном порядке должны проходить обследование молочной железы, а мужчинам нужно обследоваться на рак легкого и рак толстой кишки.