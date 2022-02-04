Россиянам объяснили, как выявить онкологическое заболевание

Не пропустить у себя онкологическое заболевание поможет лишь своевременное обследование у врача, так как определенных симптомов у рака нет. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский.

Онколог объяснил, что в большинстве случаев болевые ощущения появляются, когда онкология уже запущена.

Симптомом рака, например, опухолью коры надпочечников, может стать даже повышенное артериальное давление.

«Пациенту самостоятельно по тем или иным симптомам невозможно определить наличие злокачественной опухоли», — объясняет Петровский.

Для выявления онкологии в России есть программы скрининга, выявляющие самые распространенные виды, такие как: рак молочной железы, шейки матки, простаты, колоректальный рак.

Петровский подчеркнул, что в основном заболевают люди в возрасте около 60 лет.

Ранее стало известно, что некоторые виды вирусов провоцируют развитие раковой опухоли.