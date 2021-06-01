Россиянам объяснили, как выглядят опасные веснушки

Как правило, веснушки появляются у светлокожих. Иногда они могут спровоцировать рак кожи. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, онкодерматолог, директор медицинского центра «Триактив» Наталия Гайдаш.

«Первый фототип — это люди с очень светлой кожей, которая обязательно обгорает при любом контакте с ультрафиолетом, глаза у них светлые. Если волосы и кожа начинают темнеть, а глаза все равно светлые, это второй фототип», — рассказала она в интервью радиостанции Sputnik.

Как объяснила врач — под третьим фототипом скрывается более темная кожа, более темные волосы, а глаза могут быть как голубыми, так и карими. Четвертый тип — совсем темные, и пятый — уже негроидная раса. Люди с первым и вторым фототипом чаще остальных покрываются веснушками. Появляются они весной, а к осени уже исчезают.

Тем не менее под воздействием ультрафиолета на теле могут появиться темные пятна, похожие на веснушки. Их называют солнечными лентиго. Они держатся на протяжении длительного времени. А еще они крупнее и темнее обычных пигментных пятен. По словам эксперта, лентиго может появляться у людей, склонных к веснушкам, при ожоге кожи. Лентиго не доставляют неудобств и основном не требуют лечения. Но за ними нужно посматривать, чтобы не упустить такое серьезное заболевание, как рак кожи.

Гайдаш посоветовала людям, склонным к веснушкам, проходить каждую осень дерматоскопическое исследование.