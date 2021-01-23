Россиянам объяснили, как тренироваться после ковида

После выздоровления от ковида нельзя заниматься спортом на открытом воздухе, если на улице холодно. При этом в каждом отдельном случае должен быть индивидуальный подход к тренировкам, предупредила спортивный врач Елена Рябинкова.

«Холодный воздух, смена температуры и влажности воздуха от сухого и теплого воздуха дома к влажному и холодному на улице блокируют, парализуют движения ворсинок эпителия „ресничек“ в носоглотке и трахее, что способствует застаиванию слизи в верхних дыхательных путях и развитию осложнений от вирусной инфекции к бактериальной», — привело РИА «Новости» пояснение вице-президента Национального фитнес-сообщества по научно-методическому развитию отрасли.

Рябинкова подчеркнула, что у пациентов может быть и так достаточное количество осложнений после болезни. Чаще всего встречаются миокардиты и стресс-кардиомиопатии, которые могут появляться еще чаще при неправильных занятиях спортом. Избежать рисков поможет только работа с тренером.

«У людей, перенесших COVID-19, меняется активность и поведение, и тренерам важно дать пациентам не только правильные физические упражнения, сообразуясь с состоянием клиента, но и повысить настроение, задать позитивный настрой», — отметила врач.

Она добавила, что нельзя ко всем применять одинаковые упражнения и методики. Например, специалисты расходятся во мнениях касательно методик Стрельниковой и Бутейко. При этом именно их часто рекомендуют пациентам при выписке. По словам Рябинковой, при использовании этих методик есть опасность накопления углекислого газа и нарушения равновесия между парциальным давлением кислорода и углекислого газ в крови.