Россиянам объяснили, как страх повышает риск заболеть COVID-19

Эмоции оказывают влияние на физическое состояние человека. Страх и тревожность могут значительно снизить иммунитет, из-за чего возрастает риск заболеть COVID-19. Об этом рассказал психотерапевт Игорь Салынцев.

«Излишняя тревожность, если ею не заниматься, <…>, снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу. <…>Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии. Психосоматика может перейти в настоящую болезнь», — цитирует врача радиостанция Sputnik.

Снизить уровень тревожности можно. Для этого эксперт рекомендует перестать обращать внимание на слухи и изучать только достоверную информацию. Эксперт также посоветовал сделать прививку от коронавируса. Она не только защитит организм, но и избавит человека от страха перед болезнью.

Невролог, нейрофизиолог Александр Будик, рассказал, как быстро вернуть в свою жизнь запахи и вкус после коронавируса. У некоторых пациентов проблемы исчезают через пару недель, но есть случаи, когда ситуация не меняется в течение полугода. Чтобы ускорить время возвращения этих чувств, больной может ежедневно по несколько раз подносить к носу сильные ароматы: гвоздику, чеснок, кардамон и корицу.