Россиянам объяснили, как справиться с чувством обиды

Каждый человек хоть раз в своей жизни сталкивался с чувством обиды. Иногда оно бывает настолько сильным, что мешает сосредоточиться на реальной жизни. Социальный психолог, руководитель Центра психологической помощи Александр Шахов рассказал, как победить подобное состояние. Об этом сообщило РИАМО.

Специалист пояснил, что, переживая обиду, человек тратит эмоциональные силы «на поддержание или „обезболивание“ душевных травм». Однако при этом энергия не уходит на удовлетворение потребностей. По словам Шахова, состояние обиды приносит куда больше вреда обиженному человеку, чем тому, на кого направлено это чувство.

Чтобы побороть обиду, необходимо пройти алгоритм из пяти шагов. В первую очередь необходимо определить, какое именно чувство вы переживаете в данный момент: обиду, злость или что-то другое. После этого необходимо определить, по какой причине вы столкнулись с таким состоянием.

«Многие детские обиды лежат глубоко в подсознании, поскольку наша психика вытесняет травмирующие ситуации из нашей памяти. В этом случае самостоятельно разобраться в причинах практически невозможно. Но это можно сделать при помощи специальных практик, либо в терапии с психологом», — заявил эксперт.

После необходимо прожить состояние обиды. Этот этап обычно приносит боль, однако он необходим для избавления от этого чувства. Последними пунктами станут принятие обиды и извлечение выводов из неприятной ситуации.