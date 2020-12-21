Россиянам объяснили, как составить рацион в пандемию COVID-19

Правильное питание положительно сказывается на здоровье: от него во многом зависит иммунитет. В рацион нужно включить белки, микроэлементы и стандартный набор витаминов, в том числе C и D.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала радио Sputnik, каким может быть примерное меню одного дня. Идеальным завтраком она назвала кашу с кусочком сыра — источники животного и растительного белка.

«Каша на молоке — идеальна, если вы усваиваете молоко. И к этому добавить чашку кофе и несколько сухофруктов, например, курагу, которые дадут вам клетчатку», — пояснила Дианова.

В обед стоит добавить больше животных белков — блюда из курицы или рыбы. Не стоит списывать со счетов и овощи, в том числе картофель как источник углеводов. Вечером предпочтение стоит отдавать легкой пище. Например, приготовить овощной омлет.

«Для этого замороженные овощи надо залить припущенной омлетной смесью, добавить маленький кусочек хлеба и все. Вы получили белки, немножко жиров, углеводы и много клетчатки», — рассказала простой рецепт диетолог.

По словам Диановой, выстроенный без фанатизма дневной рацион позволяет организму в течение дня получать материал для укрепления иммунитета. В том числе это поможет при выработке антител к COVID-19.

Человеку не потребуется диет, если он знает свои ограничения по здоровью и следует принципам сбалансированного питания. Хорошим перекусом станут 50-100 граммов творога и фрукт. А хлебцы и хумус на полдник — лучший выход, чем кофе со сладкой выпечкой.