Россиянам объяснили, как сохранить здоровье ног, работая за компьютером
Остеопат Владимир Животов перечислил правила работы за компьютером, чтобы ноги оставались здоровыми. Об этом он рассказал «ФедералПресс».
По словам эксперта, во время работы за компьютером обязательно необходимо делать перерывы и стараться не сгибать ноги, чтобы избежать варикоза и отеков. Для профилактики ноги под столом лучше держать на возвышенной поверхности.
«Когда ноги согнуты, в складке под коленом сосуды сильно сжимаются. Чтобы избежать проблемы, нужно делать перерывы в течение дня», — сказал он.
Животов отметил, что причиной отеков и варикоза на ногах может быть опущение внутренних органов, которые препятствуют нормальному кровотоку и застою жидкости. В таком случае человеку противопоказано длительное сидячее положение.
Для того, чтобы разогнать скопившуюся жидкость, можно сделать легкую гимнастику и растяжку. Специалист также отметил, что пешая прогулка после рабочего дня должна составлять не менее 40 минут.