Россиянам объяснили, как самостоятельно распознать ипохондрию

Терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета «Синергия» Владислав Ледовский рассказал, по каким признакам можно распознать ипохондрию. Об этом написал Ura.ru.

Ипохондрия — психическое расстройство, сопровождающееся чрезмерным вниманием к теме здоровья, тревогой, чувством зуда и головной болью.

«Если у человека ипохондрия, он может не замечать свое состояние. В этой ситуации легче увидеть ее у другого человека, например, у родственника. Вы можете обратить внимание, что его мысли о здоровье занимают слишком много времени. Он испытывает тревогу при малейших изменениях в организме, а также слишком обеспокоен чувством зуда, головной болью», — сказал Ледовский.

Медик объяснил, что зачастую этот диагноз ставится, когда пациент уже довольно много раз посещал врачей, но они не смогли ему помочь. Такого человека стоит направить на консультацию к психиатру или психотерапевту.