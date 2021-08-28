Россиянам объяснили, как распознать приближающийся инсульт

По лицу человека можно распознать приближающийся инсульт. Об этом рассказал хирург-онколог Иван Карасев.

«Ассиметричное лицо. Такая особенность может быть одним из первых предупреждающих сигналов инсульта. Даже самое незначительное изменение лица может говорить о проблемах со здоровьем. Бледность является симптомом анемии, а желтизна свидетельствует о проблемах печени», — написал Карасев на своей странице в Instagram.

По словам врача, практически каждое заболевание оставляет свой характерный след на лице человека. В частности, сухая и трескающаяся кожа на лице — явный признак обезвоживания организма, который также может свидетельствовать о серьезных проблемах, связанных с работой потовых желез.

Медик также рассказал, что преждевременная дряблость кожи случается при болезнях обмена веществ и желудочно-кишечного тракта. А если сильно выражены носогубные морщины, то страдает толстый кишечник.

Российские ученые ранее рассказали, что скоро появится новый метод лечения инсульта — с помощью стволовых клеток. Сейчас специалисты над этим работают.