Россиянам объяснили, как распознать некачественное молоко

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова объяснила россиянам, каким образом они могут распознать некачественное молоко. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Как пояснила специалист, качественное молоко взбивается вне зависимости от жирности, в отличие от некачественного.

«Некоторые бренды молока у меня не взбивались. Это плохо, значит, молоко некачественное, там некачественная белковая структура. Именно белковая структура позволяет взбиваться молоку. По той же причине кокосовое не взбивается. Растительные вообще плохо взбиваются, потому что там нет тех жиров, которые дают активную эмульгацию», — отметила диетолог.

По словам диетолога Елены Соломатиной, овсяное, рисовое и ореховое молоко не приносят пользу организму. Популярность такого продукта связана лишь с успешной рекламной компанией маркетологов. При желании человек может приготовить растительное молоко самостоятельно, перемолов овсянку или орехи и залив эту массу водой.