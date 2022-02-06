Россиянам объяснили, как правильно питаться при заражении «омикроном»

В случае заражения «омикрон»-штаммом коронавирусной инфекции необходимо включить в свой рацион больше свежих овощей и зелени. Об этом РИА «Новости» рассказал кандидат медицинских наук, врач Сергей Чудаков.

Он объяснил, что следует отказаться от сладостей, заменителей сахара и фастфуда, так это провостпалительные продукты, они только ослабят иммунную систему.

Чудаков предложил обратить внимание на продукты с большим количеством глюкозы. Он опроверг суждение, что фруктоза полезнее глюкозы, так как она вызывает инсулинорезистентность.

«Лучше выбирать свежие фрукты или делать смузи. Если все-таки хочется соки, то лучшие — овощные или хотя бы кисло-сладкие фруктовые», — объяснил он.

Также врач предостерег от чрезмерного употребления молочной продукции, так как она провоцирует хронические заболевания. В этом случае лучше отдать предпочтение кисломолочке.

Ранее ученые рассказали, что расстройство желудка далеко не всегда является признаком коронавирусной инфекции.