Здоровье 30 ноября 2022, 12:23 Россиянам объяснили, как правильно оказывать первую помощь при растяжении связок Хирург Белых: при растяжении связок необходимо наложить давящую повязку

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Врач-хирург Сергей Белых в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, что при растяжении связок первым делом необходимо наложить давящую повязку, а затем обеспечить абсолютный покой поврежденной конечности.

Понять, что вы получили растяжение, можно по сильной боли и припухлости в области сустава.

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«Кроме того, слишком тугой бинт усугубляет внутреннее кровоизлияние, которое иногда развивается при растяжении. Кроме того, поврежденную конечность лучше оставить в покое на несколько дней и обратиться к врачу», — добавил хирург.

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