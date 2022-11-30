30 ноября 2022, 12:23
Россиянам объяснили, как правильно оказывать первую помощь при растяжении связок
Хирург Белых: при растяжении связок необходимо наложить давящую повязку
Врач-хирург Сергей Белых в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, что при растяжении связок первым делом необходимо наложить давящую повязку, а затем обеспечить абсолютный покой поврежденной конечности.
Понять, что вы получили растяжение, можно по сильной боли и припухлости в области сустава.
Реклама
«Кроме того, слишком тугой бинт усугубляет внутреннее кровоизлияние, которое иногда развивается при растяжении. Кроме того, поврежденную конечность лучше оставить в покое на несколько дней и обратиться к врачу», — добавил хирург.
Реклама
Врачи
Реклама
Реклама