Россиянам объяснили, как правильно есть фрукты летом

Несоблюдение определенных правил при употреблении сезонных фруктов грозит набором лишнего веса. Злоупотребление ими также приведет к различным нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова заметила в беседе с радио Sputnik, что даже из-за низкокалорийных фруктов жировые отложения могут увеличиться. Всему виной — большие порции.

«Превышение разовой нормы может оказывать негативное влияние на организм, например, на печень. Фруктозу нужно как-то утилизировать, поэтому могут увеличиваться жировые отложения», — предупредила Дианова.

Из-за чрезмерного количества фруктов в рационе будет плохо работать и ЖКТ — например, человек столкнется с повышенным газообразованием. Порцию приблизительно в 500 граммов диетолог назвала небезопасной для здоровья.

«Средняя разовая порция фруктов, неважно, что именно это будет, для женщин — 150-200 граммов, для мужчин — 200-250 граммов», — уточнила Дианова.

Если фрукты идут как дополнение к основному приему пищи, то объем овощных блюд придется сократить.

«Клетчатка, которая содержится в овощах, зелени и фруктах, должна составлять примерно половину каждого приема пищи. <…> Если вы съели мало овощей или не хотите их есть, смело можно добавить фрукты», — пояснила гастроэнтеролог.

Фрукты она также посоветовала оставить для перекуса, хотя из-за них может резко подняться уровень сахара в крови. Исключить подобный эффект поможет сочетание фруктов с сыром или творогом.

«Женщинам достаточно 20-25 граммов сыра, мужчинам — в среднем 30 граммов. Творога можно чуть больше», — заключила Дианова.