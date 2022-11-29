Здоровье 29 ноября 2022, 15:28 Россиянам объяснили, как поддержать организм во время высокого атмосферного давления Крепкий сладкий чай способен поднять давление

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Периоды с высоким атмосферным давлением в Москве далеко не редкость. Метеозависимые люди могут поддержать организм благодаря обильному питью, сообщила «Парламентская газета».

По прогнозам синоптиков, до конца ноября в Москве ожидается повышенное атмосферное давление. Врачи посоветовали метеозависимым снизить физическую нагрузку, пить побольше жидкости и не поддаваться стрессу.

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Людям с низким давлением рекомендованы пешие прогулки на свежем воздухе и питье крепкого сладкого чая. Отмечается, что метеозависимым не рекомендуется самостоятельно назначать и отменять лекарства.

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