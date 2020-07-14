Россиянам объяснили, как пережить летнюю жару без кондиционера

Отмечается, что вопреки популярному убеждению о важности частого проветривания помещений, лучше закрывать окна. Так горячий воздух не попадет в дом. Можно завесить окна плотной тканью, чтобы солнечные лучи не проникали в квартиру. Проветриванием лучше заниматься ночью.

Важно использовать воду. Ей советуют опрыскивать комнаты из пульверизатора каждые один-два часа. Также издание напомнило о рекомендациях Роспотребнадзора по норме потребления воды.

«Для соблюдения питьевого режима: необходимо выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки. Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы», — уточнили сотрудники службы.

Также в жару лучше не перегружать организм тяжелой пищей. Медики советуют отдать предпочтение сухофруктам, рыбе и морепродуктам, фруктам и овощам, молочным продуктам с низкой жирностью. Врачи напомнили об опасности употребления алкоголя в зной.