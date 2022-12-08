08 декабря 2022, 13:28
Россиянам объяснили, как отличить свиной грипп от COVID-19
Врач Викулов: тяжелые формы гриппа А и коронавируса протекают практически одинаково
Директор научно информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-иммунолог Георгий Викулов в разговоре с ИА Nation News объяснил, в чем заключаются отличия свиного гриппа от COVID-19.
«Грипп А называют в народе свиным гриппом, но это некорректное название, на данный момент животные не имеют к заболеванию никакого отношения», — сообщил врач.
Реклама
По его словам, тяжелые формы гриппа А и коронавируса протекают практически одинаково. При этих болезнях у пациентов страдают легкие и сердце.
Реклама
Для того, чтобы понять, более человек гриппом А или же ковидом, необходимо провести эпидемиологическую, клиническую и молекулярно-биологическую диагностику. Все это можно сделать в специальных центрах по гриппу.
В качестве защиты от гриппа и коронавируса Викулов посоветовал носить маски в общественных местах и чаще мыть руки.
Грипп
Коронавирус в России и в мире
Реклама
Реклама