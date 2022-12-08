Здоровье 08 декабря 2022, 13:28 Россиянам объяснили, как отличить свиной грипп от COVID-19 Врач Викулов: тяжелые формы гриппа А и коронавируса протекают практически одинаково

Читать 360tv в

Директор научно информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-иммунолог Георгий Викулов в разговоре с ИА Nation News объяснил, в чем заключаются отличия свиного гриппа от COVID-19.

«Грипп А называют в народе свиным гриппом, но это некорректное название, на данный момент животные не имеют к заболеванию никакого отношения», — сообщил врач.

Реклама

По его словам, тяжелые формы гриппа А и коронавируса протекают практически одинаково. При этих болезнях у пациентов страдают легкие и сердце.

Реклама

Для того, чтобы понять, более человек гриппом А или же ковидом, необходимо провести эпидемиологическую, клиническую и молекулярно-биологическую диагностику. Все это можно сделать в специальных центрах по гриппу.

В качестве защиты от гриппа и коронавируса Викулов посоветовал носить маски в общественных местах и чаще мыть руки.