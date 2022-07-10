Россиянам объяснили, как остудить помещение без кондиционера

В жаркую погоду остудить помещение без кондиционера поможет таз с водой и льдом. Об этом РИА «Новости» сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Если нет кондиционера, то используйте вентилятор. Если нет и вентилятора, то откройте окна и сделайте сквозняк. Также можно поставить на окно тазик с холодной водой и льдом, меня ее по мере нагревания», — заявил он.

Тяжельников дал совет одеваться в просторную и легкую одежду в жару.

«Холодная вода поможет охладиться, если протирать тряпочкой зоны груди и подмышек», — добавил врач.

Ранее Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе до 22:00 10 июля.