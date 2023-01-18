Здоровье 18 января 2023, 16:40 Россиянам объяснили, как остановить развитие атеросклероза Врач Чупин посоветовал обратиться к врачу, если чувствуется боль в ногах

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Заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского, доктор медицинских наук Андрей Чупин разъяснил сайту «Аргументы и факты», на что нужно обратить особое внимание, если есть подозрение на атеросклероз.

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Чупин посоветовал обратиться к врачу, если чувствуется боль в ногах. Рекомендуется полностью отказаться от курения, чтобы минимизировать риски атеросклероза. Также следует следить за давлением и питанием, принимать препараты при наличии повышенного уровня холестерина.