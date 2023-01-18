18 января 2023, 16:40
Россиянам объяснили, как остановить развитие атеросклероза
Врач Чупин посоветовал обратиться к врачу, если чувствуется боль в ногах
Заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского, доктор медицинских наук Андрей Чупин разъяснил сайту «Аргументы и факты», на что нужно обратить особое внимание, если есть подозрение на атеросклероз.
Реклама
Чупин посоветовал обратиться к врачу, если чувствуется боль в ногах. Рекомендуется полностью отказаться от курения, чтобы минимизировать риски атеросклероза. Также следует следить за давлением и питанием, принимать препараты при наличии повышенного уровня холестерина.«Первыми симптомами поражения артериальных сосудов могут быть боли за грудиной, снижение переносимости физической нагрузки, головные боли и головокружения, боли в ногах при ходьбе. Не стоит стоически терпеть эти симптомы — нужно сразу обращаться к врачу», — процитировал врача RT.
Врачи
Реклама
Реклама