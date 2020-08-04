Россиянам объяснили, как оплачивать покупки и не заболеть COVID-19

Во время распространения коронавируса лучше отказаться от использования наличных денег. Эксперты советуют оплачивать покупки с помощью бесконтактной системы в смартфонах или через веб-версии платежных приложений.

«Учитывая, что на бумажных купюрах и стали вирус активен около четырех дней, а на медных поверхностях — около четырех часов, а также то, что наличные проходят через руки многих людей, в настоящее время безопаснее пользоваться пластиковыми картами», — рассказала «Известиям» сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова.

При этом она предупредила, что риск подцепить инфекцию повышается, когда человек трогает какую-либо поверхность, а затем прикасается к своему лицу. При использовании банковской карты кнопки на терминале лучше нажимать ручкой или другим предметом, отметил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

В свою очередь, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов посоветовал пользоваться системой бесконтактной оплаты. Например, Apple Pay или Google Pay. Но сами смартфоны тоже необходимо периодически обрабатывать. На поверхности гаджета может быть вирус.

В банках следят за безопасностью и регулярно проводят дезинфекцию. Несмотря на это, в финансовых организациях призвали пользоваться наличными только в случаях крайней необходимости.