Здоровье 13 декабря 2022, 13:25 Россиянам объяснили, как оказывать первую помощь при ударе током Хирург Малыхин: пострадавшему после удара током следует немедленно вызвать скорую

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Врач-хирург Дмитрий Малыхин в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, что если вашего близкого или знакомого ударило током, следует немедленно вызвать скорую помощь.

Сразу после вызова медиков следует проверить, не находится ли человек под напряжением.

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«Если говорить о первой помощи, то следует помнить, что нельзя в тот же момент прикасаться к пострадавшему, вы не знаете, под напряжением он или нет, может, он упал на оголенный провод», — добавил хирург.

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Даже резиновых проводов нельзя касаться голыми руками. Необходимо взять ветку или палку и отбросить провод в сторону. Затем следует оттащить пострадавшего в безопасное место, не трогая его за голую кожу. Если человек не дышит, необходимо сделать искусственное дыхание и массаж сердца.