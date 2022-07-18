Россиянам объяснили, как наказать курящих соседей

Россияне имеют возможность взыскать компенсацию с курящих соседей, если удастся доказать факт проникновения табачного дыма в квартиру. Об этом агентству «Прайм» сообщил юрист Орест Мацала.

По его словам, рамках конвенции ВОЗ по борьбе с табаком, а также федеральных законов и Конституции РФ россияне обязаны не нарушать права жильцов того помещения, в котором они проживают.

«Самое трудное — это запротоколировать факт проникновения сигаретного дыма в помещение. Для этого можно позвать соседей, которые засвидетельствуют, что дым проник, например, из квартиры снизу», — сообщил юрист.

Мацала посоветовал вызвать участкового и приложить к заявлению материалы фотофиксации курящего соседа и показания свидетелей, написал RT.

Проведенный ранее опрос «Росгосстрах Жизнь» показал, что в последнее время россияне начали меньше курить, а многие планируют навсегда избавиться от вредной привычки.