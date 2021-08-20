Россиянам объяснили, как ковид влияет на зрение

При заболевании ковидом могут пострадать глаза, так как вирус способен поражать кровеносные сосуды. В итоге это может привести к коронавирусному конъюнктивиту, предупредила врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Арпине Адамян.

«Слизистая глаза является очень благоприятной средой для коронавируса SARS-CoV-2, поскольку их pH (кислотно-щелочной баланс) совпадает. Из-за этого вирус может длительное время находиться в слизистой глаза, поражая его поверхность», — сказала медик агентству «Прайм».

Она добавила, что чаще всего от заболевания страдают оба глаза. На него указывают такие симптомы, как покраснение глаз, светобоязнь, зуд век, обильное слезотечение. Также о заболевании могут говорить ощущение инородного тела в глазу, отек век и рези в глазах.

«Особенно внимательными к своим глазам должны быть люди, которые носят мягкие контактные линзы. Рекомендовано отказаться от них на период пандемии коронавируса и перейти на очки», — подчеркнула Адамян.

По словам врача, при появлении пятен перед глазами или сужении зрения необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.