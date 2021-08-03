Россиянам объяснили, как избежать тромбозов после COVID-19

Одно из самых серьезных осложнений после ковида — это тромбоз. Чтобы избежать тяжелых последствий болезни, нужно обратиться к врачу, который может назначить препараты гепариновой группы или новые оральные коагулянты. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

«Тромбоз является довольно серьезным осложнением. Чтобы его избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию — препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования», — написал Вечорко.

Он отметил, что постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни, особенно если к этому были предпосылки: мерцательная аритмия, варикозная болезнь, тромбофлебиты и другие проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Вечорко отметил, что состояние здоровья необходимо контролировать в течение месяца после выздоровления от СОVID-19. Он посоветовал сделать коагулограмму, которая позволяет оценить свертываемость крови.

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