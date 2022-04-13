Россиянам объяснили, как избавиться от токсинов и шлаков

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова объяснила «Известиям», как избавиться от токсинов и шлаков, которые скопились за зиму в организме.

Отмечается, что важно не только правильно питаться, но и стараться избегать голодания, поскольку вредные вещества всасываются лучше из пустого желудка. При этом следует свести к минимуму употребление газированных и спиртных напитков, любой соленой, копченой, маринованный и жареной пищи.

Чтобы помочь органам желудочно-кишечного тракта вывести из организма вредные вещества, стоит добавить в свой рацион продукты, содержащие цинк и бета-каротин, а также отруби и зелень.

«Включая в свой рацион чернику, красную фасоль, грецкие орехи, темный виноград, продукты, богатые витаминами группы В, обеспечиваем антиоксидантную защиту в том числе и пищеварительной системы», — добавила собеседница издания.