Россиянам объяснили, как избавиться от «пивного живота»

Россиянам, страдающим от ожирения в области талии, необходимо оказаться от употребления алкогольных напитков, в частности пива. Об этом РИА «Новости» рассказал кандидат медицинских наук, профессор Андрей Демин.

«Так называемым „пивным животом“ называется абдоминальный тип ожирения, когда отложения происходят в области талии», — сообщил он.

Демин объяснил, что эта особенность зачастую возникает из-за привычки употреблять спиртные напитки с закуской перед телевизором.

«Так не расходуются калории, человек пьет пиво и не хочет двигаться. Это плохая ситуация», — продолжил медик.

Профессор пояснил, что единственным действенным способом избавиться от «пивного живота» является отказ от пенного напитка.

При этом Демин добавил, что лучше всего исключить алкоголь из своей жизни полностью.

Ранее кардиолог Анна Кореневич сообщила, что пиво хуже всех остальных алкогольных напитков влияет на сердце.