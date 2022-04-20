Россиянам объяснили, как быстро снять симптомы аллергии

Врач-оториноларинголог сети клиник «Атлас» Светлана Зимина рассказала, каким образом людям, страдающим сезонной аллергией, можно быстро снять симптомы. Об этом написала «Газета.ru».

По словам специалиста, при появлении насморка и чихания необходимо промывать нос большим количеством изотонического раствора.

«Это могут быть специализированные растворы для промывания носа или обычный физраствор, которые доступны во всех аптеках. Примерный объем, который нужен в такой ситуации — 200-250 миллилитров, то есть около стакана», — сказала она.

Интраназальные препараты лучше закапывать в нос уже после промывания, однако для начала необходимо принять антигистаминный препарат.

Если есть проявления со стороны глотки и нарастает затрудненное дыхание, то следует обратиться к лор-врачу, заключила медик.