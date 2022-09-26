Россиянам объяснили, как бороться с ожирением | 360°

Здоровье 26 сентября 2022, 19:01 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам объяснили, как бороться с ожирением

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Врач-диетолог Наталья Нефедова разъяснила ИА Nation News, что человеку, который страдает от ожирения, нужно поменять рацион и образ жизни.

Специалист порекомендовала придерживаться умеренного питания и вести активный образ жизни, чтобы справиться с ожирением. В частности, стоит убрать из своего рациона сладкое и чипсы, а также прибавлять по одной хорошей привычке в день, чтобы процесс борьбы стал легким.

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«Количество калорий в день может быть у каждого разное. Если человек лежит на диване и мало двигается, это один калораж, а если каждый день активный — это другой калораж. В интернете куча формул, по которым можно посчитать суточную норму калорий», — добавила собеседница издания.

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