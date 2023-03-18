Здоровье 18 марта 2023, 11:30 Россиянам объяснили факторы, повышающие риск венозного тромбоза Хирург Ярахмедов объяснил способы снижения риска развития венозного тромбоза Unsplash

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Существует несколько простых способов предупредить развитие такого серьезного заболевания, как венозный тромбоз, сообщил в беседе с «Прайм» сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Тахир Ярахмедов. По словам эксперта, нужно избавиться от вредных привычек, если они есть, а также стараться поддерживать регулярную двигательную активность.

Специалист пояснил, что одной из основных причин развития венозного тромбоза является длительная гиподинамия. Поэтому важно уделять достаточно внимания физической активности каждый день. Лучшим вариантом для этого считают плавание.

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По словам Ярахмедова, сильно повышают риск тромбоза курение и злоупотребление алкоголем. От этих вредных привычек нужно отказаться, подчеркнул он.

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Также влияет на вероятность развития заболевания генетически обусловленная предрасположенность к тромбообразованию. По словам врача, если таковая имеется, следует пройти курс антитромботических препаратов. В отдельных случаях эти лекарства может потребоваться принимать в течение всей жизни.

Оперативные вмешательства, травмы, онкологические и ряд других заболеваний тоже увеличивают возможность тромбообразования. Ярахмедов посоветовал пациентам, которые находятся в группе риска, поддерживать связь с лечащим врачом и своевременно принимать решение о профилактике.