Россиянам объяснили, кому запрещена первая вакцина от COVID-19

Массовая вакцинация россиян от коронавируса должна начаться уже осенью. Но препарат оказался противопоказан беременным и кормящим женщинам.

«Противопоказания: беременность и период грудного вскармливания», — привело РИА «Новости» цитату из инструкции по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

Кроме того, к противопоказаниям относятся гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Также не стоит принимать препарат при обострении хронических заболеваний. В этом случае вакцинацию можно провести только спустя две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.

Минздрав уже зарегистрировал вакцину от коронавируса, созданную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Препарат стал первым в мире от COVID-19.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, уже более 20 стран обратились в фонд, чтобы купить российскую вакцину. Они рассчитывают получить около миллиарда доз препарата. При этом Россия договорилась с пятью странами о производстве на их территории. Мощности производств этих стран позволят выпускать по 500 миллионов доз вакцины ежегодно.

Россияне смогут получить вакцину уже осенью. К этому времени специалисты планируют выпустить достаточное количество препарата.