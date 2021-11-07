Россиянам объяснили, что пить при гастрите

Людям с гастритом нужно внимательно относится к перекусам. Об этом рассказала диетолог Татьяна Иванникова.

По ее словам, для людей с таким заболеванием кисель является отличным вариантом перекуса. Все дело в том, что этот продукт питательный и калорийный.

«Кисель отлично подходит в качестве перекуса, особенно людям с гастритом и язвой. Также он очень положительно влияет на микрофлору кишечника, сокращая количество патогенной флоры и увеличивая рост полезных бактерий», — рассказала она в интервью РИА «Новости».

Эксперт пояснила, что крахмал в киселе помогает снижать уровень холестерина в крови, что уменьшает риск атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов. Кроме того, этот напиток замедляет всасывание жиров, поэтому в кровь попадает меньше холестерина.

Но людям с сахарным диабетом нужно быть осторожнее с этим напитком, потому что в нем много углеводов.

Главврач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов ранее рассказал, что чаще всего рак дает о себе знать уже после разрастания опухоли или появления метастаз, но у болезни есть и ранние симптомы. Например, регулярный кашель, который длится больше месяца, — это первое, что нельзя игнорировать.