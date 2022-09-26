Россиянам объяснили, как цинк помогает предотвратить сахарный диабет и рак | 360°

Здоровье 26 сентября 2022, 16:22 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам объяснили, как цинк помогает предотвратить сахарный диабет и рак

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Терапевт Иван Носков обратил внимание на то, что для нормального функционирования человеческого организма крайне необходим цинк. Об этом сообщило РИА ФАН.

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Специалист заметил, что цинк обладает рядом свойств, которые препятствуют развитию некоторых заболеваний. В частности, он предупреждает развитие сахарного диабета и раковых опухолей. При этом цинк способствует повышению иммунитета. Врач уточнил, что ежедневная норма микроэлемента составляет 15 миллиграммов.

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