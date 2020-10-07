Россиянам объяснили, чем отличается тест на антитела от ПЦР-анализа

Отмечается, что тест ПЦР сдается в том случае, если человек чувствует себя плохо и заметил симптомы ОРВИ или COVID-19. Пациент сдает мазок, при помощи которого специалисты могут выявить, инфицирован ли он.

Те, кто подозревают, что переболели коронавирусом в легкой форме или без симптомов, делает тест на антитела. Для этого необходимо сдать кровь, анализ которой поможет определить был ли вирус в организме раньше. Также врач определяет, какой была иммунная реакция на инфекцию.

Благодаря таким исследованиям специалисты определяют тяжесть заболевания, летальность и группы особого риска. Помимо прочего, тест нужен врачам, часто контактирующим с большим количеством пациентов, в числе которых могут быть зараженные, а также бессимптомные больные.