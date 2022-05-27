Россиянам объяснили, чем отличается эмоциональный голод от физического

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова заявила, что эмоциональный голод может возникнуть на фоне регулярных стрессов. Об этом передала «Вечерняя Москва».

В данном случае, по словам специалиста, это не привычный нам голод, он вызван желанием немного пожалеть себя.

Что же касается физического голода, здесь Дианова посоветовала соблюдать режим питания, чтобы не переедать, написали «Известия».

«Нужно проверить режим. Оптимальным режимом для здоровья ЖКТ будет четыре приема пищи: три основных и один правильный перекус», — сказала она.

Тем людям, которые ведут активный образ жизни и много двигаются, может потребоваться больше перекусов. Если человек испытывает чувство голода после трех-четырех часов с последнего момента приема пищи, значит с его организмом все в порядке.