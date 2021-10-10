Россиянам объяснили, чем опасны некоторые сочетания обычных продуктов

Привычные для россиян сочетания продуктов могут вызвать дискомфорт в организме. В частности, это касается молока, кофе, помидоров, огурцов. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Многие плохо переносят мясо с картошкой или с макаронами. Этому есть обоснование: мясо —продукт, который переваривается в желудке, требует соляной кислоты, а вот крахмалистым продуктам в желудке делать нечего», — сказала она в интервью радиостанции Sputnik.

Все дело в том, что переваривание таких продуктов происходит главным образом в кишечнике. Например, есть люди, которым противопоказаны пельмени. Также плохо сочетаются некоторые овощи, поэтому не стоит злоупотреблять салатом из помидоров с огурцами. Хотя и здесь все индивидуально.

По мнению диетолога, лучше не пить много кофе с молоком из-за особенностей химического состава этих продуктов. Но от одной чашки, конечно, ничего не произойдет. Если выпить такого напитка много, то это затруднит пищеварение.

Нутрициолог Ирина Писарева ранее объяснила, почему быстрорастворимые продукты плохо влияют на весь организм. Причина в большом количестве вредных ингредиентов, которые не дают насыщения.