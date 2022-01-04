Россиянам объяснили, чем опасно растительное мясо

Растительное мясо многие россияне считают полезным продуктом, но это далеко не так, предупредила диетолог Римма Мойсенко. В составе веганских мясных продуктов, по ее словам искусственных ингредиентов намного больше, чем натуральных.

Обилие «химических» добавок во многом обесценивает полезные для здоровья свойства растительного мяса отметила в беседе с радио Sputnik главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.

«Многие считают, что это полезный продукт, потому что не животного происхождения. Но там присутствуют усилители вкуса, достаточно большое количество крахмала, глютена, много красителей, которые не полезны для человека», — объяснил Мойсенко.

Ряд веществ, которые входят в состав веганских мясных продуктах, по словам врача, могут привести к интоксикации организма или аллергическим реакциям.

«В итоге человек, который стремится к правильному, натуральному питанию, получает некую бомбу в составе пищи. Здоровья это точно не прибавит», — считает Мойсенко.

Производители растительного мяса иногда используют пальмовое масло при изготовлении продукции. Это, как добавила врач, чрезвычайно вредный для человека компонент.

К веганскому мясу Мойсенко рекомендует относиться как к редкому деликатесу, которому в повседневном рационе не место. Она отметила, что лучше получать растительный белок за счет бобовых продуктов.

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