Россиянам объяснили, чем опасна плесень в доме | 360°

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Россиянам объяснили, чем опасна плесень в доме

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Врач-терапевт Светлана Куприна рассказала «Известиям», что плесень вырабатывает токсины, наносящие вред человеческому здоровью.

Отмечается, что вырабатываемые плесенью токсины вызывают головные боли, кашель, расстройство желудка и прочие негативные последствия.

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«Также споры плесени оседают на поверхностях, на коже и еде, проникают в организм через нос, кожу и рот — с пищей и при вдохе», — обратила внимание специалист.

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По ее словам, длительное воздействие плесени может привести к возникновению пневмонии, астмы, поражению легких, печени и почек.

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