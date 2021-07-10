Россиянам объяснили, чем грозит купание в запрещенных местах

Летом купаться можно только в разрешенных водоемах, так как их проверяют на безопасность. Заплыв в запрещенном месте может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом предупредила заведующая лабораторией проблем обеззараживания воды НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Камалия Кузнецова.

По словам специалиста, если водоем не стали включать в список разрешенных для купания мест, то в нем есть болезнетворные бактерии и вирусы.

«В первую очередь они вызывают заболевания, связанные с расстройством ЖКТ, так называемые болезни кишечной группы. Это могут быть лямблиоз, бластоцистоз, в отдельных регионах криптоспоридиоз», — пояснила Кузнецова радио Sputnik.

Она добавила, что также купание в неположенном месте может привести к «зуду» купальщика» или «водяной чесотке». Медики называют эти проявления церкариозом, который может появиться после контакта с водой, где водятся водоплавающие птицы.

«Если человек входит в воду, которая заражена церкариями, эти простейшие начинают двигаться к теплому организму, проникают через кожу и вызывают аллергические очаги высыпаний на коже», — рассказала Кузнецова.

Список безопасных для купания водоемов можно найти на сайтах Роспотребнадзора.