Россиянам назвали вредную для здоровья температуру

Температура выше +27 градусов является вредной для здоровья, так как вызывает климатических стресс. Об этом рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«У нас уже долгое время есть мода: чем жарче, тем лучше. Многие стремятся отдыхать при жаре, хотя это неразумно и вредно для здоровья. В среднем любая температура выше +27 градусов вызывает климатический стресс», — сказал Тишковец в интервью радио Sputnik.

При этом он добавил, что максимальная цифра на термометре может варьироваться в зависимости от физиологических особенностей человека. По словам специалиста, в большинстве регионов Европейской России погода летом является комфортной.

«Это где-то от +20 градусов в районе Петрозаводска до +25 градусов в низовьях Дона — средние показатели», — пояснил Тишковец.

Такие значения лучше всего подходят для нормальной жизнедеятельности людей. Самым благоприятным месяцем для отдыха синоптик назвал июль.

Ранее Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха около +25 градусов считается наиболее комфортной для мегаполиса.