Россиянам назвали влияющие на цвет зубов продукты

Сильнее всего на цвет зубов влияют продукты с аминокислотами и пигментами. Также зубы могут потемнеть от частого чаепития.

Окрасить зубы могут такие продукты, как черная смородина, черника, вишня, а также маринованная свекла, рассказала директор Института стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева агентству «Москва». Также негативно влияет на цвет зубов соусы и специи, красное вино и окрашенные газированные напитки.

По словам стоматолога, зубы могут стать темнее от частого чаепития. Макеева отметила, что кофе тоже красит зубы, но чай гораздо сильнее, уточнила газета «Петербургский дневник».

Макеева добавила, что после каждого употребления «красящих» продуктов достаточно споласкивать рот или применять специальную зубную пенку, особенно если зубы были хорошо почищены утром.

Чрезмерное употребление алкоголя негативно влияет на зубы и десны, ранее заявил специалист по эстетической стоматологии и имплантологии Дмитрий Смирнов. Он пояснил, что алкоголь приводит к нарушению кровообращения в полости рта.

Проблемы с челюстной системой могут быть причиной головной боли по утрам. Речь идет о гиперфункции жевательных мышц или бруксизме, объяснил стоматолог Алексей Антипенко.