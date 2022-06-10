Россиянам назвали витамины, передозировка которыми грозит особыми рисками

Модное сейчас увлечение моновитаминами, прежде всего, жирорастворимыми, очень опасно. Об этом рассказала руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова.

Сегодня, как отметила Бронникова в беседе с агентством «Прайм», нередко производятся препараты с высокими и сверхвысокими дозировками действующего вещества. Такие витамины должны помочь компенсировать нехватку определенных веществ в быстрые сроки.

Но приобрести такие препараты человек может без рецепта. Бронникова предупредила о недопустимом увлечении такими препаратами без консультации с врачом.

По ее словам, больше всего представляет опасность передозировка жирорастворимыми витаминами, поскольку они быстро всасываются и медленно выводятся из организма. Передозировки витаминами А и D являются самыми неприятными, пояснила врач.

Эти витамины несут опасности при бесконтрольном их потреблении. Так, избыток витамина D вызывает гиперкальциноз, а большие дозы витамина А могут вызвать нарушения в работе почек и сердца.